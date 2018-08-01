Мина не знает о своем будущем

Йерри Мина

Защитник «Барселоны» Йерри Мина заявил, что не знает, что его ждет в будущем и рассказал, какие проблемы он испытывал в каталонском клубе в минувшем сезоне.

«Я думал, что все плохо и кончено. Меня даже подбадривали Паулиньо и Коутиньо. Они говорили мне, что все будет хорошо.

Безусловно, что на моей позиции играют отличные игроки, но я бы хотел получить определенное количество времени на поле, хотя бы минуту, для того, чтобы показать себя. Но этого не было. Я сыграл несколько минут, но плохих. Все шло не так, как надо. У меня даже не удавалось отдать хорошую передачу в ходе тренировочного процесса.

Прийдя в команду, заключил пари с Суаресом и Мессия для того, чтобы создать хорошую атмосферу. Его суть заключалась в том, кто лучше исполнит штрафной на тренировке. Но ежедневно я терял по 50 евро. Мне было смешно, но они действительно монстры, способные доставить мяч туда, куда необходимо. Это великие футболисты. Не знаю, что меня ждет в будущем, но я спокоен. Мне 23 года и играть в футбол я могу еще достаточно долгий период», - отметил колумбийский защитник.