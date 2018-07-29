Моуринью: Матич пропустит начало сезона
Дата публикации: Сегодня, 18:40 | Категория: Новости футбола
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич не сможет помочь своей команде на старте сезона. Об этом сообщил главный коуч «красных дъяволов» Жозе Моуринью. По его словам, 29-летний сербский полузащитник восстанавливается после травмы.
«После Чемпионата мира Матичу была сделана хирургическая операция. Разрешить данную проблему в период отпуска у него не получилось – не хватило времени. Поэтому он пропустит начало сезона», - сказал португальский специалист.
Напомним, балканский хавбек «красных дъяволов» в прошлом сезоне Английской Премьер-лиги сыграл в 36 матчах, отметившись 1 голом и 1 голевым пасом.
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