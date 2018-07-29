Моуринью: Матич пропустит начало сезона

Неманья Матич

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич не сможет помочь своей команде на старте сезона. Об этом сообщил главный коуч «красных дъяволов» Жозе Моуринью. По его словам, 29-летний сербский полузащитник восстанавливается после травмы.

«После Чемпионата мира Матичу была сделана хирургическая операция. Разрешить данную проблему в период отпуска у него не получилось – не хватило времени. Поэтому он пропустит начало сезона», - сказал португальский специалист.

Напомним, балканский хавбек «красных дъяволов» в прошлом сезоне Английской Премьер-лиги сыграл в 36 матчах, отметившись 1 голом и 1 голевым пасом.