Сарри: Хотим оставить Морату
Главный наставник «Челси» Маурицио Сарри не намерен расставаться с нападающим «аристократов» Альваро Моратой и, в то же время, не против трансфера форварда туринского «Ювентуса» Гонсало Игуаина.
Напомним, что ранее футбольные издания писали о том, что клубы могут провернуть сделку по обмену – Мората-Игуаин.
«Я жду, что Альваро Мората покажет в предстоящем сезоне все свои лучшие качества. Он хорошо сыграл против «Интера» и я рассчитываю и возлагаю большие надежды на Морату. Мы хотим сохранить его в команде», - сказал итальянский специалист.
Кроме того, Сарри рассказал, чего ждет от будущего сезона:
«Я имею небольшой опыт английского футбола. Из-за этого не могу говорить, чего мы добьемся в грядущем сезоне. Мы имеем сильный и молодой состав. Я уверен, что имена наших исполнителей будут на слуху на протяжении будущих лет», - подчеркнул Сарри.
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