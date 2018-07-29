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Сарри: Хотим оставить Морату

Дата публикации: Сегодня, 18:37 | Категория: Новости футбола

Альваро МоратаАльваро Мората

Главный наставник «Челси» Маурицио Сарри не намерен расставаться с нападающим «аристократов» Альваро Моратой и, в то же время, не против трансфера форварда туринского «Ювентуса» Гонсало Игуаина.
                Напомним, что ранее футбольные издания писали о том, что клубы могут провернуть сделку по обмену – Мората-Игуаин.
                «Я жду, что Альваро Мората покажет в предстоящем сезоне все свои лучшие качества. Он хорошо сыграл против «Интера» и я рассчитываю и возлагаю большие надежды на Морату. Мы хотим сохранить его в команде», - сказал итальянский специалист.

                Кроме того, Сарри рассказал, чего ждет от будущего сезона:

                «Я имею небольшой опыт английского футбола. Из-за этого не могу говорить, чего мы добьемся в грядущем сезоне. Мы имеем сильный и молодой состав. Я уверен, что имена наших исполнителей будут на слуху на протяжении будущих лет», - подчеркнул Сарри.

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