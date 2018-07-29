Клопп: В пополнении пока не нуждаемся
Главный коуч «Ливерпуля» Юрген Клопп доволен игроками своей команды и заявил, что пока состав не нуждается в пополнении.
«Приобретения летом? Я доволен своими футболистами, которые у нас есть. Я не вижу нужды в трансферах», - говорит Клопп.
Также наставник «мерсисайдцев» отметил, что точно не будет усиливать линию обороны, отметив на этой позиции игру ряда своих подопечных, особенно Джо Гомеса. По словам Клоппа, найти футболиста с качествами подобными ему на рынке трансферов – невозможно. При этом тренер «красных» отметил, что период переходов еще не завершен:
«Предвидеть все наперед я не могу, но осталось еще немало дней до конца окна трансферов и все может случиться. Вероятно, если вы спросите у меня о возможных трансферах, то я могу ответить иначе», - сказал 51-летний немецкий специалист.
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