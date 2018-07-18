Анри может возглавить европейский клуб

Тьерри Анри

Именитый экс-форвард лондонского «Арсенала», «Барселоны» и национальной команды Франции Тьерри Анри может встать у руля одного из европейских клубов.

Как сообщают британские спортивные СМИ, француз получил 3 предложения – от клуба из Великобритании и 2 – из Европы. Отмечается, что подобный интерес к персоне Анри, как к тренеру был вызван его недавних заявлениях о планах начала карьеры тренера.

Вомзожно, что новым местом работы Анри станет «Астон Вилла». Английские таблоиды пишут, что новоиспеченный владелец этого клуба Нассеф Савирис готов пригласить французского специалиста на пост главного тренера.

Напомним, что Тьерри Анри до конца Мундиаля являлся членом тренерского штаба бельгийской сборной, которая завоевала на турнире бронзовые медали.