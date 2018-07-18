Кейн: Тоттенхем должен навязать борьбу МанСити
Дата публикации: Вчера, 22:48 | Категория: Новости футбола
Лидер атак «Тоттенхэма» Гарри Кейн поделился с прессой, чего ждет от грядущего сезона Английской Премьер-лиги.
«Нам нужно проводить отличный сезон, чтобы навязать борьбу «Манчестер Сити». У нас получалось делать это на протяжении последних нескольких сезонов.
«Горожане» хорошо сыграли в минувшем сезоне, но АПЛ – сложный турнир. В невозможно демонстрировать стабильные результаты ежегодно. Нам нужно сконцентрироваться на себе. Посмотрим, что у нас получиться», - сказал 24-летний нападающий.
Напомним, в сезоне 2017-2018 победителем Английской Премьер-лиги стал «Манчестер Сити», набравший 100 зачетных пунктов в 38 поединках. «Тоттенхэм» занял третью позицию с 77 очками.
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