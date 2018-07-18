Кейн: Тоттенхем должен навязать борьбу МанСити

Гарри Кейн

Лидер атак «Тоттенхэма» Гарри Кейн поделился с прессой, чего ждет от грядущего сезона Английской Премьер-лиги.

«Нам нужно проводить отличный сезон, чтобы навязать борьбу «Манчестер Сити». У нас получалось делать это на протяжении последних нескольких сезонов.

«Горожане» хорошо сыграли в минувшем сезоне, но АПЛ – сложный турнир. В невозможно демонстрировать стабильные результаты ежегодно. Нам нужно сконцентрироваться на себе. Посмотрим, что у нас получиться», - сказал 24-летний нападающий.

Напомним, в сезоне 2017-2018 победителем Английской Премьер-лиги стал «Манчестер Сити», набравший 100 зачетных пунктов в 38 поединках. «Тоттенхэм» занял третью позицию с 77 очками.