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Клопп: Трансферный рынок поменялся

Дата публикации: Вчера, 22:46 | Категория: Новости футбола

Юрген КлоппЮрген Клопп

Главный коуч «Ливерпуля» Юрген Клопп подчеркнул, что 2 года назад 100 000 000 фунтов стерлингов за трансфер было безумием, но теперь, по его словам – все иначе.

                «Я делаю все, чтобы «Ливерпуль» добился успехов. Двумя годами ранее, 100 000 000 фунтов стерлингов за футболиста казалось сумасшествием. Но теперь мир футбола кардинально поменялся. Я не могу говорить: «Нет, я не намерен покупать футболистов и платить им большую зарплату». Мы имеем хорошую команду, но ее усиление требует немалых вложений.

                Мне все равно, что думают о нас окружающие, как и «Манчестер Юнайтед», когда я отзывался о переходе Поля Погба. Тогда я выражал лишь мнение. Теперь оно поменялась. Считаю, что лучше иметь мнение по какому-либо вопросу, чем вообще быть без него», - говорит Клопп.

                Напомним, что наставник «мерсисайдцев» ранее возмущался о дорогих покупках футболистов в прошедшем сезоне. Но минувшей зимой «красные» приобрели защитника Вирджила ван Дейка за 85 000 000 евро, а уже этим летом был куплен вратарь Алисон Бекер. Сумма сделки составила 62 500 000 евро.

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