Моуринью рассказал о выборе капитана МЮ на будущий сезон
Дата публикации: Вчера, 22:45 | Категория: Новости футбола
Главный наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сообщил, кто будет капитаном команде в предстоящем сезоне Английской Премьер-лиги.
«В том сезоне команды на поле выводил Валенсия. Считаю, что он должен продолжать носить повязку и дальше. Когда он сможет сыграть, тогда все будет зависеть от того, кто будет на поле. Вероятно, это будут Смоллинг, Янг, Эррера, Мата. Также всеми нужными качествами обладает Неманья Матич, но в клубе он всего лишь один год.
Но я не думаю об этом. Так как я больше переживаю за другие вопросы – непосредственно игроки», - отметил португальский специалист.
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