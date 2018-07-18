Моуринью рассказал о выборе капитана МЮ на будущий сезон

Жозе Моуринью

Главный наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сообщил, кто будет капитаном команде в предстоящем сезоне Английской Премьер-лиги.

«В том сезоне команды на поле выводил Валенсия. Считаю, что он должен продолжать носить повязку и дальше. Когда он сможет сыграть, тогда все будет зависеть от того, кто будет на поле. Вероятно, это будут Смоллинг, Янг, Эррера, Мата. Также всеми нужными качествами обладает Неманья Матич, но в клубе он всего лишь один год.

Но я не думаю об этом. Так как я больше переживаю за другие вопросы – непосредственно игроки», - отметил португальский специалист.