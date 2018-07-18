Харт: Хочу уйти из МанСити

Джо Харт

Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт заявил, что хочет уйти из клуба в это летнее окно трансферов. Отметим, что последние два года английский страж ворот играл в аренде в «Вест Хэме» и «Торино».

«Хочу перейти в другой клуб и оформить с ним полноценное трудовое соглашение. На протяжении последних двух лет я просто играл, чтобы поехать на Чемпионат мира в Россию. Но этого не случилось.

Я опытный игрок, играл на высоком уровне на протяжении многих лет и добился многого. Я хочу являться важным футболистом для команды. Считаю, что такое может случиться лишь после полного перехода в один из клубов», - говорит Харт.