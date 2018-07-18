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Харт: Хочу уйти из МанСити

Дата публикации: Вчера, 22:43 | Категория: Новости футбола

Джо ХартДжо Харт

Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт заявил, что хочет уйти из клуба в это летнее окно трансферов. Отметим, что последние два года английский страж ворот играл в аренде в «Вест Хэме» и «Торино».

                «Хочу перейти в другой клуб и оформить с ним полноценное трудовое соглашение. На протяжении последних двух лет я просто играл, чтобы поехать на Чемпионат мира в Россию. Но этого не случилось.

                Я опытный игрок, играл на высоком уровне на протяжении многих лет и добился многого. Я хочу являться важным футболистом для команды. Считаю, что такое может случиться лишь после полного перехода в один из клубов», - говорит Харт.

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