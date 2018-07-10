Черчесов оценил выступление сборной России на ЧМ
Главный наставник национальной команды России Станислав Черчесов оценил игру своих подопечных на домашнем Чемпионате мира и выделил лучшую игру турнира.
«Мы готовились к турниру на протяжении двух лет. Мы собирали команду, проводили сборы, играли в Кубке конфедераций, который стал для нас тестом и продемонстрировал определенные недочеты, которые пришлось исправить. Это принесло результат.
Мы понимали, что первую игру на Чемпионате мира нужно было не просто выигрывать, а показать убедительную игру, благодаря чему в нас бы поверили болельщики. Именно с того матча в России начался футбольный бум. До этого все с опаской ждали турнир, но после первой игры – болельщики и игроки стали одним целым.
С эмоциональной точки зрения, устроила игра с Испанией, а игровой – против Египта. Стремились победить Уругвай. Все поединки доставили определенное удовольствие и поводы для размышления. Игра с Хорватией стала лучшим матчей турнира – по содержанию и накалу», - сказал 54-летний специалист.
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