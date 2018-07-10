Конте намерен судиться с Челси

Антонио Конте

Экс-наставник лондонского «Челси» Антонио Конте возмущен тем, что руководство клуба отправило его в отставку. Об этом сообщают британские издания.

Сообщается, что итальянский тренер собирается подать в суд на «Челси». Главная претензия специалиста – поздний период отстранения от должности. Адвокаты Конте утверждают, что ввиду отставки у него не выйдет найти новое место работы до старта следующего сезона. Таким образом, тренер намерен отсудить у «Челси» сумму компенсации – 9 000 000 евро.

Напомним, что Антонио Конте был уволен с поста главного коуча лондонцев 13 июля. Уже 14 июля «Челси» оформил трудовой договор с Маурицио Сарри.