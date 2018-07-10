Алисон – игрок Ливерпуля

Алиссон Бекер

Бразильский вратарь Алисон Бекер перешел из «Ромы» в «Ливерпуль». Об этом сообщает официальный сайт «мерсисайдцев».

При этом, детали контракта с 25-летним стражем ворот не разглашаются. По данным «Ромы» известно трансфер обошелся «мерсисайдцам» в 62 500 000 евро с рядом бонусов. Это позволило стать Алисону самым дорогим вратарем в истории футбола. До этого самый дорогим переходом стража ворот был трансфер Эдерсона Мораеса из «Бенфики» в «Манчестер Сити». Сумма сделки – 39 000 000 евро.

«Я счастлив, что моя мечта осуществилась. Я стал футболистом такого великого клуба, как «Ливерпуль», имеющего в своей истории ряд значимых побед. Для меня это огромный шаг вперед», - сказал Алисон.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп также прокомментировал переход в команду Алисона:

«Нам был необходим этот трансфер. Мы не можем влиять на стоимость, так как это рынок. Мы не считаем, что это слишком много. Это говорит о ценности вратарей в нынешнее время.

Алисон играл в Европе на достаточно высоком уровне в последние несколько лет. Также он показал себя на Чемпионате мира.

Но Английская Премьер-лига существенно отличается от других и Алисону будет необходимо время на адаптацию.