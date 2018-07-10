Перес: Усилим Реал потрясающими футболистами
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес в ходе презентации новичка команды защитника Альваро Одриосолы заявил, что клуб намерен продолжать усиление.
«Сегодня один из лучших этапов в нашей истории. Мы отлично организованы и стоим на пороге легендарного периода. Наша цель – продолжать быть верными нашей идентичности и стремиться к победам.
Благодаря нашему командному духу и ценностям мы добились успехов. «Реал» всегда стремится к большему и каждый трофей – путь к следующему.
Мы имеем отличную команду, который вскоре будет усиливаться новыми потрясающими футболистами. Ряд клубов боролась за Одриосолу, но он сказал мне, что хочет играть у нас», - сказал Перес.
Напомним, что кроме испанского защитника, в состав «королевского» клуба вошли вратарь из луганской «Зари» Андрей Лунин и Винисиус Жуниор из «Фламенго».
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