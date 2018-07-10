  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

Перес: Усилим Реал потрясающими футболистами

Дата публикации: Сегодня, 07:55 | Категория: Новости футбола

Флорентино ПересФлорентино Перес

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес в ходе презентации новичка команды защитника Альваро Одриосолы заявил, что клуб намерен продолжать усиление.

                «Сегодня один из лучших этапов в нашей истории. Мы отлично организованы и стоим на пороге легендарного периода. Наша цель – продолжать быть верными нашей идентичности и стремиться к победам.

                Благодаря нашему командному духу и ценностям мы добились успехов. «Реал» всегда стремится к большему и каждый трофей – путь к следующему.

                Мы имеем отличную команду, который вскоре будет усиливаться новыми потрясающими футболистами. Ряд клубов боролась за Одриосолу, но он сказал мне, что хочет играть у нас», - сказал Перес.

                Напомним, что кроме испанского защитника, в состав «королевского» клуба вошли вратарь из луганской «Зари» Андрей Лунин и Винисиус Жуниор из «Фламенго».

Нравится
Похожие новости:
  • Перес: Реал без единства не добился бы результатов
    Перес: Реал без единства не добился бы результатов
    Флорентино Перес Президент «Реал» Мадрид Флорентино Перес прокомментировал последние выступления и результаты своей команды. Напомним,...
  • Перес: «Критика в наш адрес обусловлена завистью»
    Перес: «Критика в наш адрес обусловлена завистью»
    Флорентино Перес Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заявил, что многие критикуют его клуб из-за того, что завидуют, несмотря...
  • Перес готов расстаться с шестью игроками Реала
    Перес готов расстаться с шестью игроками Реала
    Проигрыш в Эль Классико заставил президента «Реала» задуматься о кадровых перестройках. После матча Ф. Перес повстречался с З. Зиданом и...
  • Флорентино Перес может покинуть пост президента Реала
    Флорентино Перес может покинуть пост президента Реала
    Должность президента «Реала» (Мадрид) вскоре может стать вакантной из-за того, что Ф. Перес раздумывает над своим уходом. По данным...
  • Перес: «По Ди Марии предложений не поступало»
    Перес: «По Ди Марии предложений не поступало»
    Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес опроверг информацию о том, что Анхель Ди Мария вскоре может покинуть клуб. Напомним, что...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Обращение к пользователям
    Авторизация close