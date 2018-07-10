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Сарри: Работать в АПЛ – честь

Дата публикации: Сегодня, 07:53 | Категория: Новости футбола

Маурицио СарриМаурицио Сарри

Новоиспеченный главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри провел свою первую пресс-конференцию в новой должности.

                «Рад и счастлив быть здесь. Работать в Английской Премьер лиге – честь. Эта лига – лучшая в мире на сегодняшний день. Передо мной стоит одновременно сложная и увлекательная задача. Очень сложно в связи с тем, что в этом турнире борются самые сильные тренеры и команды.

                Английская Премьер-лига существенно отличается Серией А своей силой. В Италии сложно с точки зрения тактики, а в Англии ценится силовой футбол.

                Хотелось бы удержать в команде самых сильных исполнителей. Азар является высококлассным игроком, который входит в тройку лучших в Европе. Безусловно, мне бы хотелось работать с ним, так как это принесет соответствующие результаты. Надеюсь, что я смогу еще больше улучшить его игру», - говорит 59-летний итальянский специалист.

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