Сарри: Работать в АПЛ – честь

Маурицио Сарри

Новоиспеченный главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри провел свою первую пресс-конференцию в новой должности.

«Рад и счастлив быть здесь. Работать в Английской Премьер лиге – честь. Эта лига – лучшая в мире на сегодняшний день. Передо мной стоит одновременно сложная и увлекательная задача. Очень сложно в связи с тем, что в этом турнире борются самые сильные тренеры и команды.

Английская Премьер-лига существенно отличается Серией А своей силой. В Италии сложно с точки зрения тактики, а в Англии ценится силовой футбол.

Хотелось бы удержать в команде самых сильных исполнителей. Азар является высококлассным игроком, который входит в тройку лучших в Европе. Безусловно, мне бы хотелось работать с ним, так как это принесет соответствующие результаты. Надеюсь, что я смогу еще больше улучшить его игру», - говорит 59-летний итальянский специалист.