Реал готов выложить за Куртуа 40 млн евро

Тибо Куртуа

Вратарь лондонского «Челси» Тибо Куртуа близок к переходу в мадридский «Реал». Об этом сообщают испанские издания.

По имеющимся данным, переход 26-летнего стража ворот обойдется «королевскому» клубу в 40 000 000 евро. Также сообщается, что испанский гранд предложить бельгийцу трудовое соглашение сроком на 5 лет с ежегодной заработной платой 11 000 000 евро. Также отмечается, что Куртуа намерен вернуться со своей семьей в Мадрид, в котором проживал, играя за местный «Атлетико».

Добавим, что контракт бельгийского голкипера с «синими» рассчитан до середины 2019 года. В минувшем сезоне Куртуа сыграл в 35 поединках в рамках АПЛ и пропустил 34 гола.