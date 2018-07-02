Реал готов выложить за Куртуа 40 млн евро
Дата публикации: Вчера, 22:26 | Категория: Новости футбола
Вратарь лондонского «Челси» Тибо Куртуа близок к переходу в мадридский «Реал». Об этом сообщают испанские издания.
По имеющимся данным, переход 26-летнего стража ворот обойдется «королевскому» клубу в 40 000 000 евро. Также сообщается, что испанский гранд предложить бельгийцу трудовое соглашение сроком на 5 лет с ежегодной заработной платой 11 000 000 евро. Также отмечается, что Куртуа намерен вернуться со своей семьей в Мадрид, в котором проживал, играя за местный «Атлетико».
Добавим, что контракт бельгийского голкипера с «синими» рассчитан до середины 2019 года. В минувшем сезоне Куртуа сыграл в 35 поединках в рамках АПЛ и пропустил 34 гола.
Похожие новости:
Куртуа: Я счастлив в Челси
Тибо Куртуа Вратарь «Челси» Тибо Куртуа подтвердил о том, что он готовится продлить контракт с «синими»....
Тибо Куртуа Вратарь «Челси» Тибо Куртуа подтвердил о том, что он готовится продлить контракт с «синими»....
Куртуа отклонил предложении Челси о продлении контракта
Т. Куртуа, представитель «Челси» (Лондон), не намерен продлевать договор со своим клубом, невзирая на соответствующую активность со...
Т. Куртуа, представитель «Челси» (Лондон), не намерен продлевать договор со своим клубом, невзирая на соответствующую активность со...
Куртуа не собирается переходить в Реал
Бельгийский страж ворот «Челси» опровергает все слухи о своём возможном переходе в состав «Реала» (Мадрид) грядущим летом....
Бельгийский страж ворот «Челси» опровергает все слухи о своём возможном переходе в состав «Реала» (Мадрид) грядущим летом....
Челси готов расстаться с Куртуа за 73 млн фунтов
Лондонский «Челси» поведал о готовности отпустить своего кипера Тибо Куртуа в другой клуб, если поступит предложение с компенсацией в 73...
Лондонский «Челси» поведал о готовности отпустить своего кипера Тибо Куртуа в другой клуб, если поступит предложение с компенсацией в 73...
Манданда может заменить Куртуа в мадридском «Атлетико»
Вратарь «Марселя» 28-летний Стив Манданда заинтересовал мадридский «Атлетико». По сообщению испанской прессы, Матрасники...
Вратарь «Марселя» 28-летний Стив Манданда заинтересовал мадридский «Атлетико». По сообщению испанской прессы, Матрасники...