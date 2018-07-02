  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

Реал готов выложить за Куртуа 40 млн евро

Дата публикации: Вчера, 22:26 | Категория: Новости футбола

Тибо КуртуаТибо Куртуа

Вратарь лондонского «Челси» Тибо Куртуа близок к переходу в мадридский «Реал». Об этом сообщают испанские издания.

                По имеющимся данным, переход 26-летнего стража ворот обойдется «королевскому» клубу в 40 000 000 евро. Также сообщается, что испанский гранд предложить бельгийцу трудовое соглашение сроком на 5 лет с ежегодной заработной платой 11 000 000 евро. Также отмечается, что Куртуа намерен вернуться со своей семьей в Мадрид, в котором проживал, играя за местный «Атлетико».

                Добавим, что контракт бельгийского голкипера с «синими» рассчитан до середины 2019 года. В минувшем сезоне Куртуа сыграл в 35 поединках в рамках АПЛ и пропустил 34 гола.

Нравится
Похожие новости:
  • Куртуа: Я счастлив в Челси
    Куртуа: Я счастлив в Челси
    Тибо Куртуа Вратарь «Челси» Тибо Куртуа подтвердил о том, что он готовится продлить контракт с «синими»....
  • Куртуа отклонил предложении Челси о продлении контракта
    Куртуа отклонил предложении Челси о продлении контракта
    Т. Куртуа, представитель «Челси» (Лондон), не намерен продлевать договор со своим клубом, невзирая на соответствующую активность со...
  • Куртуа не собирается переходить в Реал
    Куртуа не собирается переходить в Реал
    Бельгийский страж ворот «Челси» опровергает все слухи о своём возможном переходе в состав «Реала» (Мадрид) грядущим летом....
  • Челси готов расстаться с Куртуа за 73 млн фунтов
    Челси готов расстаться с Куртуа за 73 млн фунтов
    Лондонский «Челси» поведал о готовности отпустить своего кипера Тибо Куртуа в другой клуб, если поступит предложение с компенсацией в 73...
  • Манданда может заменить Куртуа в мадридском «Атлетико»
    Манданда может заменить Куртуа в мадридском «Атлетико»
    Вратарь «Марселя» 28-летний Стив Манданда заинтересовал мадридский «Атлетико». По сообщению испанской прессы, Матрасники...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Обращение к пользователям
    Авторизация close