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Фердинанд: Дзюба мог бы стать звездой в АПЛ

Дата публикации: Вчера, 22:24 | Категория: Новости футбола

Артем ДзюбаАртем Дзюба

Экс-защитник английской сборной Рио Фердинанд прокомментировал игру команды России на Чемпионате мира.

                «Я шокирован выступлением российской сборной. Этого никто не ожидал. Мы давно не наблюдали выступления сборной России в официальных матчах, поэтому их результат впечатлил. Не стоит брать во внимание товарищеские встречи, которые были до Мундиаля – все значимые игры происходят на таких турнирах. Россия была превосходной в поединках Кубка мира.

                Очень понравился Дзюба. Если бы я был тренером какой-то команды, то безусловно бы присмотрелся к нему. Против него достаточно сложно играть, он физически сильный, агрессивный и всегда нацелен на ворота соперника. Наберите меня, я помогу ему найти хорошую команду. Дзюба был бы хорошим выбором для ряда английских клубов.

                Также отлично показали себя Марио Фернандес и Денис Черышев. Сборная России имеет отличных игроков. Они полностью отдаются на поле, что мне нравится», - говорит Фердинанд.

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