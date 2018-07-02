Мина: Хочу играть больше

Йерри Мина

Колумбийский защитник «Барселоны» Йерри Мина наконец внес ясность по поводу своего будущего в испанском гранде. Отметим, что Мина достойно продемонстрировал себя в ходе игры за национальную команду на Мундиале и теперь намерен заниматься клубным вопросом.

«Собираюсь принять лучшее и взвешенное решение. Перейдя в «Барселону», я исполнил свою мечту. Но я испытывал ряд сложных моментов. Я нуждаюсь в такой команде, в которой был бы спокоен и мог больше играть», - сказал колумбийский защитник.

Добавим, что Мина перешел в «Барселону» из «Палмейраса» зимой 2018 года. Сине-гранатовые отдали за футболиста 12 300 000 евро.