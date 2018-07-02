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Мина: Хочу играть больше

Дата публикации: Вчера, 22:22 | Категория: Новости футбола

Йерри МинаЙерри Мина

Колумбийский защитник «Барселоны» Йерри Мина наконец внес ясность по поводу своего будущего в испанском гранде. Отметим, что Мина достойно продемонстрировал себя в ходе игры за национальную команду на Мундиале и теперь намерен заниматься клубным вопросом.

                «Собираюсь принять лучшее и взвешенное решение. Перейдя в «Барселону», я исполнил свою мечту. Но я испытывал ряд сложных моментов. Я нуждаюсь в такой команде, в которой был бы спокоен и мог больше играть», - сказал колумбийский защитник.

                Добавим, что Мина перешел в «Барселону» из «Палмейраса» зимой 2018 года. Сине-гранатовые отдали за футболиста 12 300 000 евро.

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