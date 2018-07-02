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Жоржиньо пополнил Челси

Дата публикации: Вчера, 22:20 | Категория: Новости футбола

ЖоржиньоЖоржиньо

Экс-хавбек итальянского «Наполи» Жоржиньо оформил трудовое соглашение с лондонским «Челси». Таким образом, 26-летний полузащитник стал первым трансфером для главного наставника команды Маурицио Сарри.

                По имеющимся данным, переход Жоржиньо обошелся лондонскому клубу в 65 000 000 евро – 57 000 000 из них было выплачено сразу, а еще 8 000 000 предполагаются в качестве бонусов.

                «В восторге, что оформил контракт с «Челси». Непросто стать частью такого большого клуба, поэтому сейчас я очень счастлив. Эта команда имеет все, чтобы завоевывать титулы. Рад играть в Английской Премьер-лиге», - сказал Жоржиньо.

                Новичок «синих» будет выступать под номером 5.

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