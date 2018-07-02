Шакири перешел в Ливерпуль
Швейцарский полузащитник Джердан Шакири пополнил «Ливерпуль». Подробности перехода на данный момент разглашены не были, но по данным британских футбольных изданий, «мерисайдцы» заплатили за 26-летнего хавбека порядка 13 500 000 фунтов стерлингов.
«Счастлив перейти в «Ливерпуль», который является великим клубом, с большой историей, отличной командой и фантастическим наставником. Еще несколько лет назад я мог пополнить «Ливерпуль», но этого не случилось. Рад, что я наконец здесь. Хочу стать лучше и выигрывать трофеи», - заявил Шакири.
Добавим, что Джердан Шакири выступал за «Сток Сити». В минувшем сезоне Английской Премьер-лиге швейцарец забил 8 голов и оформил 8 голевых пасов. Также на его счету 1 забитый мяч и результативный пас в рамках Чемпионата мира.
Похожие новости:
Фланговый футболист «Сток Сити» Дж. Шакири ещё не определился, хочет ли он продолжать играть за свою нынешнюю команду или нет. "Было...
По данным источника «Corriere dello Sport» «Боруссия» из Дортмунда хочет усилиться Джерданом Шакири, который представляет...
Судя по всему, Джердан Шакири не задержится в итальянском чемпионате. По информации «Sky Italia», 23-летний швейцарский полузащитник...
Полузащитник мюнхенской «Баварии» прокомментировал свой несостоявшийся переход в английский клуб. «Накануне бразильского мирового первенства ко мне...
Английский клуб нацелился на представителя сборной Швейцарии на Чемпионате Мира 2014 Джердана Шакири. «Ливерпуль» уже начал торговаться с «Баварией»...