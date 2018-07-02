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Шакири перешел в Ливерпуль

Дата публикации: Вчера, 22:17 | Категория: Новости футбола

Джердан ШакириДжердан Шакири

Швейцарский полузащитник Джердан Шакири пополнил «Ливерпуль». Подробности перехода на данный момент разглашены не были, но по данным британских футбольных изданий, «мерисайдцы» заплатили за 26-летнего хавбека порядка 13 500 000 фунтов стерлингов.

                «Счастлив перейти в «Ливерпуль», который является великим клубом, с большой историей, отличной командой и фантастическим наставником. Еще несколько лет назад я мог пополнить «Ливерпуль», но этого не случилось. Рад, что я наконец здесь. Хочу стать лучше и выигрывать трофеи», - заявил Шакири.

                Добавим, что Джердан Шакири выступал за «Сток Сити». В минувшем сезоне Английской Премьер-лиге швейцарец забил 8 голов и оформил 8 голевых пасов. Также на его счету 1 забитый мяч и результативный пас в рамках Чемпионата мира.

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