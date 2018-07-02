Шакири перешел в Ливерпуль

Джердан Шакири

Швейцарский полузащитник Джердан Шакири пополнил «Ливерпуль». Подробности перехода на данный момент разглашены не были, но по данным британских футбольных изданий, «мерисайдцы» заплатили за 26-летнего хавбека порядка 13 500 000 фунтов стерлингов.

«Счастлив перейти в «Ливерпуль», который является великим клубом, с большой историей, отличной командой и фантастическим наставником. Еще несколько лет назад я мог пополнить «Ливерпуль», но этого не случилось. Рад, что я наконец здесь. Хочу стать лучше и выигрывать трофеи», - заявил Шакири.

Добавим, что Джердан Шакири выступал за «Сток Сити». В минувшем сезоне Английской Премьер-лиге швейцарец забил 8 голов и оформил 8 голевых пасов. Также на его счету 1 забитый мяч и результативный пас в рамках Чемпионата мира.