Азар: Мы выступили на ЧМ почти идеально

Эден Азар

Лидер атак бельгийской сборной Эден Азар, ставший лучшим игроком поединка за 3-е место на Чемпионате мира против команды Англии (2:0) подвел итог выступления на Мундиале.

«Мы смогли достичь что-то потрясающее за эти 7 недель, которые находимся в России. Нам удалось подарить праздник бельгийским болельщикам. Турнир мы провели почти идеально. Я лучший игрок Мундиаля? Считаю, что этого звания заслуживаю не только я, но и другие футболисты, сыгравшие на этом турнире. Эта награда является индивидуальной. Она не такая важная для меня, как результат команды», - сказал Азар.