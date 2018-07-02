Азар: Мы выступили на ЧМ почти идеально
Дата публикации: Вчера, 22:16 | Категория: Новости футбола
Лидер атак бельгийской сборной Эден Азар, ставший лучшим игроком поединка за 3-е место на Чемпионате мира против команды Англии (2:0) подвел итог выступления на Мундиале.
«Мы смогли достичь что-то потрясающее за эти 7 недель, которые находимся в России. Нам удалось подарить праздник бельгийским болельщикам. Турнир мы провели почти идеально. Я лучший игрок Мундиаля? Считаю, что этого звания заслуживаю не только я, но и другие футболисты, сыгравшие на этом турнире. Эта награда является индивидуальной. Она не такая важная для меня, как результат команды», - сказал Азар.
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