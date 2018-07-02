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Сарри – главный тренер Челси

Дата публикации: Вчера, 22:11 | Категория: Новости футбола

Маурицио СарриМаурицио Сарри

Итальянский специалист Маурицио Сарри ожидаемо встал у руля лондонского «Челси». Об официальном вступлении в должность тренера, известного по работе в «Наполи» сообщил официальный сайт «синих». Трудовое соглашение с Сарри оформлено на 3 года.

                «Я счастлив возглавить «Челси» и поработать в Английской Премьер-лиге. Теперь я жду нового периода в своей жизни. С нетерпением жду момента, когда начну работу. Вскоре я познакомлюсь с игроками, перед тем, как мы отправимся в Австралию. Думаю, что у нас получится показывать достойных футбол для наших фанатов, вести борьбу за титулы, ведь этот клуб заслуживает этого», - заявил новоиспеченный наставник лондонского клуба.

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