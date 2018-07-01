Погба: Финал может быть непредсказуем

Поль Погба

Центрбек национальной команды Франции Поль Погба рассказал, чего ждет от финальной встречи Чемпионата мира против сборной Хорватии.

«Хорватия сыграла непростую игру с Англией. Они уступали 1:0, но им удалось переломить ход встречи. На Чемпионате мира они сыграли на 90 минут больше, чем мы. Не могу сказать, будет ли им из-за этого труднее или наоборот придаст настроя для победы.

В финале может произойти все, что угодно, к примеру, пенальти на 2 минуте. Но все равно лучшей станет более решительная команда.

Хорватская сборная проделала достойный путь и желает победить на Мундиале, как и мы, но мы хотим добыть еще одну звезду на майку», - сказал 25-летний французский полузащитник.