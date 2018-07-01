  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Суббота 14 июля

17:00  cleag Бельгия – Англия
Воскресенье 15 июля

18:00  cleag Франция – Хорватия
Свернуть список трансляций

Погба: Финал может быть непредсказуем

Дата публикации: Сегодня, 17:17 | Категория: Новости футбола

Поль ПогбаПоль Погба

Центрбек национальной команды Франции Поль Погба рассказал, чего ждет от финальной встречи Чемпионата мира против сборной Хорватии.

                «Хорватия сыграла непростую игру с Англией. Они уступали 1:0, но им удалось переломить ход встречи. На Чемпионате мира они сыграли на 90 минут больше, чем мы. Не могу сказать, будет ли им из-за этого труднее или наоборот придаст настроя для победы.

                В финале может произойти все, что угодно, к примеру, пенальти на 2 минуте. Но все равно лучшей станет более решительная команда.

                Хорватская сборная проделала достойный путь и желает победить на Мундиале, как и мы, но мы хотим добыть еще одну звезду на майку», - сказал 25-летний французский полузащитник.

Нравится
Похожие новости:
  • Погба: Мне следует верить в себя
    Погба: Мне следует верить в себя
    Поль Погба Центрбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба считает, что минувшие месяцы прошли для него достаточно неудачно. По его мнению, он...
  • Погба может вернуться в Ювентус
    Погба может вернуться в Ювентус
    Поль Погба Центрбек «МЮ» Поль Погба может вернуться в туринский клуб. Об этом пишет ряд европейских изданий. ...
  • Погба не против перехода в Реал
    Погба не против перехода в Реал
    Поль Погба Центрбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба возмущен своим положением в клубе. По информации ряда футбольных изданий, на...
  • Трансфер Погба в МЮ решится в течение недели
    Трансфер Погба в МЮ решится в течение недели
    Французский полузащитник итальянского «Ювентуса» уже в грядущие дни может быть представлен в качестве новобранца «МЮ»,...
  • Поль Погба может вернуться в Англию
    Поль Погба может вернуться в Англию
    Хавбек «Ювентуса» и сборной Франции Поль Погба может летом перебраться в английскую Премьер-Лигу. Такую информацию разместил портал...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Обращение к пользователям
    Авторизация close