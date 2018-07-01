Погба: Финал может быть непредсказуем
Дата публикации: Сегодня, 17:17 | Категория: Новости футбола
Центрбек национальной команды Франции Поль Погба рассказал, чего ждет от финальной встречи Чемпионата мира против сборной Хорватии.
«Хорватия сыграла непростую игру с Англией. Они уступали 1:0, но им удалось переломить ход встречи. На Чемпионате мира они сыграли на 90 минут больше, чем мы. Не могу сказать, будет ли им из-за этого труднее или наоборот придаст настроя для победы.
В финале может произойти все, что угодно, к примеру, пенальти на 2 минуте. Но все равно лучшей станет более решительная команда.
Хорватская сборная проделала достойный путь и желает победить на Мундиале, как и мы, но мы хотим добыть еще одну звезду на майку», - сказал 25-летний французский полузащитник.
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