Клеман Лангле пополнил Барселону

Клеман Лангле

Защитник «Севильи» Клеман Лангле перешел в «Барселону». Испанский гранд заплатил за 23-летнего французского исполнителя 36 000 000 евро.

Сообщается, что трудовое соглашение с Лангле рассчитано до середины 2023 года. Заложенная клаусула в контракте – 300 000 000 евро.

«Для меня большая честь стать игроком «Барселоны». Я мечтал об этом с ранних лет», - заявил Лангле.

Отметим, что Клеман Лангле является выходцем французского «Нанси». В прошлом сезоне он перешел в «Севилью», в которой сыграл в 35 поединках в рамках Примеры, а также отметился 3 голами и 1 голевым пасом.

По имеющимся данным, руководство каталонского клуба рассматривает Лангле в качестве сменщика Самуэля Умтити, который может уйти в это трансферное окно.