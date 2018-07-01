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Клеман Лангле пополнил Барселону

Дата публикации: Сегодня, 17:14 | Категория: Новости футбола

Клеман ЛанглеКлеман Лангле

Защитник «Севильи» Клеман Лангле перешел в «Барселону». Испанский гранд заплатил за 23-летнего французского исполнителя 36 000 000 евро.

                Сообщается, что трудовое соглашение с Лангле рассчитано до середины 2023 года. Заложенная клаусула в контракте – 300 000 000 евро.

                «Для меня большая честь стать игроком «Барселоны». Я мечтал об этом с ранних лет», - заявил Лангле.

                Отметим, что Клеман Лангле является выходцем французского «Нанси». В прошлом сезоне он перешел в «Севилью», в которой сыграл в 35 поединках в рамках Примеры, а также отметился 3 голами и 1 голевым пасом.

                По имеющимся данным, руководство каталонского клуба рассматривает Лангле в качестве сменщика Самуэля Умтити, который может уйти в это трансферное окно.

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