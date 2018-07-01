Клеман Лангле пополнил Барселону
Защитник «Севильи» Клеман Лангле перешел в «Барселону». Испанский гранд заплатил за 23-летнего французского исполнителя 36 000 000 евро.
Сообщается, что трудовое соглашение с Лангле рассчитано до середины 2023 года. Заложенная клаусула в контракте – 300 000 000 евро.
«Для меня большая честь стать игроком «Барселоны». Я мечтал об этом с ранних лет», - заявил Лангле.
Отметим, что Клеман Лангле является выходцем французского «Нанси». В прошлом сезоне он перешел в «Севилью», в которой сыграл в 35 поединках в рамках Примеры, а также отметился 3 голами и 1 голевым пасом.
По имеющимся данным, руководство каталонского клуба рассматривает Лангле в качестве сменщика Самуэля Умтити, который может уйти в это трансферное окно.
Похожие новости:
Управление каталонской «Барселоны» собирается преобразить состав команды после завершения этого сезона. В частности, изменения коснутся...
Недовольство своим текущим положением в команде проявляет А. Видаль из каталонской «Барселоны». Присоединившись к коллективу Блаугранас...
Полузащитник каталонской «Барселоны» Сонг перешел в «Рубин» на условиях арендного соглашения, сообщает портал...
Казанский «Рубин» сумел заполучить 25-летнего испанского хавбека Р. Рочину, который два последние сезона выступал в составе...
Туринский гранд заинтересовался молодым талантливым нападающим футбольного клуба «Монако» Антони Мартиалем. Напомним, что 17-летний...