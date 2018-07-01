Жирков: На ЧМ выкладывался на 100% даже с травмой

Юрий Жирков

Защитник Юрий Жирков, который заявил о завершении карьеры в национальной команде России, оценил игру команды на Мундиале и свое состояние по ходу турнира.

«Россия впервые в истории вышла из группы и дошла до стадии 1/4 финала. Безусловно, можно было идти дальше, но в серии 11-метровых нам не повезло, ведь пенальти - это лотерея.

На Чемпионате мира мне мешала травма. До турнира в ходе товарищеской встречи с Турцией я подвернул голеностоп. Ввиду этого, на другой ноге начались боли ахилла. Я испытывал дискомфорт в первых двух матчах – играл через боли, на обезболивающих. Но я старался выкладываться на 100%, однако потом я уже не смог выходить на поле», - рассказывает Жирков.