  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Суббота 14 июля

17:00  cleag Бельгия – Англия
Воскресенье 15 июля

18:00  cleag Франция – Хорватия
Свернуть список трансляций

Моуринью: Хотел бы поработать на ЧМ

Дата публикации: Сегодня, 17:08 | Категория: Новости футбола

Жозе МоуриньюЖозе Моуринью

Главный коуч «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что в будущем желает поучаствовать в Чемпионате мира в качестве главного наставника португальской национальной команды.
                «Всегда говорил о том, что хочу хотя бы раз поработать на Чемпионате мира. Побывав на этом турнире в России, я еще больше этого захотел, так как ощутил все эти эмоции. Я бы хотел испытать их в будущем, но только со сборной своей страны. Я еще никогда не работал на таких коротких турнирах, обычно они длились не меньше года.

                Выиграв Лигу чемпионов с «Порту», мои эмоции существенно отличались от тех, которые были потом с «Интером». Не знаю, когда встану у руля сборной Португалии, но это обязательно произойдет», - говорит 55-летний специалист.

Нравится
Похожие новости:
  • Моуринью: «Я не закончу карьеру в МЮ»
    Моуринью: «Я не закончу карьеру в МЮ»
    Жозе Моуринью Главный наставник «Манчестер Юнайтед», Жозе Моуринью, уверяет, что его карьера тренера не будет закончена в этом клубе. У...
  • Sky Sports: ПСЖ может перехватить Моуринью у Ман Юнайтед
    Sky Sports: ПСЖ может перехватить Моуринью у Ман Юнайтед
    Как информируют СМИ Италии, действующий чемпион Франции сделает всё, чтобы заполучить португальского специалиста, который уже якобы договорился с...
  • Моуринью заговорил о победе в Лиге чемпионов
    Моуринью заговорил о победе в Лиге чемпионов
    Менеджер «Челси» считает, что Синим по силам победить в ЛЧ, невзирая на провальное выступление во внутреннем первенстве. По словам...
  • Луиш Нету: «В будущем хочу снова вернуться в Серию А»
    Луиш Нету: «В будущем хочу снова вернуться в Серию А»
    25-летний защитник питерского «Зенита» и сборной Португалии Луиш Нету поведал о том, что в будущем снова хотел бы оказаться в Серии А. ...
  • «Моуринью расстроился, что его не пригласили в „МЮ“
    «Моуринью расстроился, что его не пригласили в „МЮ“
    В Испании вышла в свет книга, посвященная работе Жозе Моуринью на посту главного тренера «Реала». В ней, в частности, говорится о том,...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Обращение к пользователям
    Авторизация close