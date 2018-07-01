Моуринью: Хотел бы поработать на ЧМ

Жозе Моуринью

Главный коуч «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что в будущем желает поучаствовать в Чемпионате мира в качестве главного наставника португальской национальной команды.

«Всегда говорил о том, что хочу хотя бы раз поработать на Чемпионате мира. Побывав на этом турнире в России, я еще больше этого захотел, так как ощутил все эти эмоции. Я бы хотел испытать их в будущем, но только со сборной своей страны. Я еще никогда не работал на таких коротких турнирах, обычно они длились не меньше года.

Выиграв Лигу чемпионов с «Порту», мои эмоции существенно отличались от тех, которые были потом с «Интером». Не знаю, когда встану у руля сборной Португалии, но это обязательно произойдет», - говорит 55-летний специалист.