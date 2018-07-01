Конте уволили из Челси
Главный наставник лондонского «Челси» Антонио Конте был уволен со своего поста вместе со своими ассистентами. Сообщается, что решение было обусловлено имеющимися конфликтами между ним, руководством и игроками.
Напомним, что итальянский специалист был у руля «синих» с 2016 года. В первом же сезоне ему удалось добиться победы в английском первенстве, а еще через год завоевать национальный Кубок. В последнем сезоне подопечные Конте заняли пятую строчку в Английской Премьер-лиге и дошли до стадии 1/8 финала Лиги чемпионов, где проиграли «Барселоне».
Ранее в СМИ сообщали, что новым рулевым лондонцев станет бывший коуч «Наполи» Маурицио Сарри. По имеющимся данным, он будет зарабатывать 5 000 000 евро в год. Трудовое соглашение с итальянцев будет заключено на 3 года.
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