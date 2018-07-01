Конте уволили из Челси

Антонио Конте

Главный наставник лондонского «Челси» Антонио Конте был уволен со своего поста вместе со своими ассистентами. Сообщается, что решение было обусловлено имеющимися конфликтами между ним, руководством и игроками.

Напомним, что итальянский специалист был у руля «синих» с 2016 года. В первом же сезоне ему удалось добиться победы в английском первенстве, а еще через год завоевать национальный Кубок. В последнем сезоне подопечные Конте заняли пятую строчку в Английской Премьер-лиге и дошли до стадии 1/8 финала Лиги чемпионов, где проиграли «Барселоне».

Ранее в СМИ сообщали, что новым рулевым лондонцев станет бывший коуч «Наполи» Маурицио Сарри. По имеющимся данным, он будет зарабатывать 5 000 000 евро в год. Трудовое соглашение с итальянцев будет заключено на 3 года.