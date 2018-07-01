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Криштиану Роналду перешел в Ювентус

Дата публикации: Вчера, 23:41 | Категория: Новости футбола

Криштиану РоналдуКриштиану Роналду

Именитый португальский форвард Криштиану Роналду таки покинул стан мадридского «Реала» и присоединился к «Ювентусу».

                Сообщается, что сумма сделки составила 100 000 000 евро. При этом, туринский клуб обязался выплатить ее на протяжении двух лет.

                Трудовое соглашение с Роналду было заключено на 4 года – до середины 2022 года. Заработная плата игрока за сезон составит 30 000 000 евро.

Мадридский клуб поблагодарил футболиста за проделанную работу:

                ««Реал» благодарит игрока, который доказал, что является лучшим исполнителем в мире. Роналду стал одним из символов мирового футбола. Португалец станет примером для будущих поколений. Мадрид всегда будет твоим домом», - говорится в сообщении на официальном сайте «сливочных».

                В свою очередь, Роналду сказал спасибо своему бывшему клубу:

                «Годы в Мадриде, вероятно, были самые счастливые в моей жизни. Я благодарю клуб и город, за любовь, которую я получил здесь.

                Теперь в жизни наступило время открыть новый этап карьеры и в жизни. Поэтому обратился к руководству клуба с просьбой принять предложение по трансферу. Хочу, чтобы мои поклонники отнеслись к моему решению с пониманием», - сказал португалец.

                Отметим, что Криштиану Роналду пополнил мадридский «Реал» в 2009 году перейдя из «Манчестер Юнайтед». Тогда за футболиста было заплачено 93 000 000 евро. За испанский гранд Роналду сыграл 438 поединков, в которых отметился 450 забитыми мячами.

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