Криштиану Роналду перешел в Ювентус

Криштиану Роналду

Именитый португальский форвард Криштиану Роналду таки покинул стан мадридского «Реала» и присоединился к «Ювентусу».

Сообщается, что сумма сделки составила 100 000 000 евро. При этом, туринский клуб обязался выплатить ее на протяжении двух лет.

Трудовое соглашение с Роналду было заключено на 4 года – до середины 2022 года. Заработная плата игрока за сезон составит 30 000 000 евро.

Мадридский клуб поблагодарил футболиста за проделанную работу:

««Реал» благодарит игрока, который доказал, что является лучшим исполнителем в мире. Роналду стал одним из символов мирового футбола. Португалец станет примером для будущих поколений. Мадрид всегда будет твоим домом», - говорится в сообщении на официальном сайте «сливочных».

В свою очередь, Роналду сказал спасибо своему бывшему клубу:

«Годы в Мадриде, вероятно, были самые счастливые в моей жизни. Я благодарю клуб и город, за любовь, которую я получил здесь.

Теперь в жизни наступило время открыть новый этап карьеры и в жизни. Поэтому обратился к руководству клуба с просьбой принять предложение по трансферу. Хочу, чтобы мои поклонники отнеслись к моему решению с пониманием», - сказал португалец.

Отметим, что Криштиану Роналду пополнил мадридский «Реал» в 2009 году перейдя из «Манчестер Юнайтед». Тогда за футболиста было заплачено 93 000 000 евро. За испанский гранд Роналду сыграл 438 поединков, в которых отметился 450 забитыми мячами.