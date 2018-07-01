Черчесов: Смолов неграмотно подошел к играм ЧМ
Главный наставник российской сборной Станислав Черчесов рассказал, что думает о критике в адрес форварда национальной команды Федора Смолова. Напомним, что именно ему не удалось реализовать удар в серии послематчевых пенальти в игре 1/4 финала Чемпионата мира против Хорватии.
«Мне больно, так как Смолов является талантливым футболистом. Он играл у нас 2 года. Но по какой-то причине на данный момент у него не сложилось. Федор максимально старался, к тому же забил первый 11-метровый удар в серии сборной Испании.
Этот Чемпионат мира первый в его карьере. Вероятно, он подошел к нему неграмотно с точки зрения психологии. Но это не его вина. Я беру ответственность на себя, так как главный тренер должен помогать своим футболистом. В этот раз мне не удалось взаимопонимание со Смоловым», - сказал 54-летний специалист.
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