Черчесов: Смолов неграмотно подошел к играм ЧМ

Федор Смолов

Главный наставник российской сборной Станислав Черчесов рассказал, что думает о критике в адрес форварда национальной команды Федора Смолова. Напомним, что именно ему не удалось реализовать удар в серии послематчевых пенальти в игре 1/4 финала Чемпионата мира против Хорватии.

«Мне больно, так как Смолов является талантливым футболистом. Он играл у нас 2 года. Но по какой-то причине на данный момент у него не сложилось. Федор максимально старался, к тому же забил первый 11-метровый удар в серии сборной Испании.

Этот Чемпионат мира первый в его карьере. Вероятно, он подошел к нему неграмотно с точки зрения психологии. Но это не его вина. Я беру ответственность на себя, так как главный тренер должен помогать своим футболистом. В этот раз мне не удалось взаимопонимание со Смоловым», - сказал 54-летний специалист.