Дель Пьеро: Роналду сменит имидж Серии А

Алессандро Дель Пьеро

Легендарный экс-форвард итальянской сборной и «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро дал комментарий по поводу перехода в туринский клуб португальского форварда Криштиану Роналду.

«Футбол Италии страдает с 2006 года. Приход Роналду в итальянский чемпионат положительно скажется на имидже национального первенства.

Криштиану является таким футболистом, который способен отметиться с любой позиции. Кроме того, он имеет отличные технические характеристики. Кроме того, он имеет невероятное желание выиграть. Он способен передать его команде. Прекрасно, что Турин и Италия сможет насладиться игрой Роналду. Считаю, что ему удастся отлично вписаться в команду», - выразил мнение Дель Пьеро.