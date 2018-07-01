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Дель Пьеро: Роналду сменит имидж Серии А

Дата публикации: Вчера, 23:35 | Категория: Новости футбола

Алессандро Дель ПьероАлессандро Дель Пьеро

Легендарный экс-форвард итальянской сборной и «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро дал комментарий по поводу перехода в туринский клуб португальского форварда Криштиану Роналду.

                «Футбол Италии страдает с 2006 года. Приход Роналду в итальянский чемпионат положительно скажется на имидже национального первенства.

                Криштиану является таким футболистом, который способен отметиться с любой позиции. Кроме того, он имеет отличные технические характеристики. Кроме того, он имеет невероятное желание выиграть. Он способен передать его команде. Прекрасно, что Турин и Италия сможет насладиться игрой Роналду. Считаю, что ему удастся отлично вписаться в команду», - выразил мнение Дель Пьеро.

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