Дешам: Сборная Франции достойна финала

Дидье Дешам

Главный тренер национальной команды Франции Дидье Дешам заявил, что его команда заслуженно вышла в финал Чемпионата мира. Напомним, французы одолели бельгийскую сборную со счетом 1:0 благодаря году Самуэля Юмтити после подачи с углового.

«Это потрясающе. Наш путь был достаточно долгим, но мы прошли в финальную стадию. Нам удалось показать характер. Это того стоило – мы получили вознаграждение за труд. Мы отлично продемонстрировали игру во всех линиях – защите, центре и в атаке. Сборная Франции достойна финала. Также хочу поздравить команду Бельгии и пожелать им успеха», - сказал Дидье Дешам после полуфинальной встречи.

Таким образом, французская сборная впервые с 2006 года прошла в финал Мундиаля.