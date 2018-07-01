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Дешам: Сборная Франции достойна финала

Дата публикации: Вчера, 23:34 | Категория: Новости футбола

Дидье ДешамДидье Дешам

Главный тренер национальной команды Франции Дидье Дешам заявил, что его команда заслуженно вышла в финал Чемпионата мира. Напомним, французы одолели бельгийскую сборную со счетом 1:0 благодаря году Самуэля Юмтити после подачи с углового.
                «Это потрясающе. Наш путь был достаточно долгим, но мы прошли в финальную стадию. Нам удалось показать характер. Это того стоило – мы получили вознаграждение за труд. Мы отлично продемонстрировали игру во всех линиях – защите, центре и в атаке. Сборная Франции достойна финала. Также хочу поздравить команду Бельгии и пожелать им успеха», - сказал Дидье Дешам после полуфинальной встречи.
                Таким образом, французская сборная впервые с 2006 года прошла в финал Мундиаля.

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