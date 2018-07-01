Мартинес: Бельгия хотела победить на ЧМ
Главный наставник бельгийской сборной Роберто Мартинес поделился с прессой мнением после поражения от французской команды (0:1) в поединке 1/2 Мундиаля.
«Игра была трудной. Было не много эпизодов, в которых бы удалось разрешить исход поединка. Соперник играл на контратаках благодаря Гризманна и Мбаппе. Но с ними нам справится удалось, поэтому я удовлетворен игрой своих подопечных в линии защиты.
Нам просто не везло. Не хватало собранности в конце матча и движение в штрафной площадке французской команды.
Мы отдавались полностью. Нужно принять этот проигрыш и поздравить сборную Франции. Мы хотели победить на Мундиале, но я горжусь своей командой – к ней у меня нет никаких претензий.
Теперь следует хорошо настроиться на поединок за третье место. Это будет непросто, так как следует побороться с разочарованием. Но стоит сказать, что шанс занять третье место на Чемпионате мира – неплохо», - сказал главный тренер национальной команды Бельгии.
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