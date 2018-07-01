Куртуа: Франция играет в анти-футбол

Тибо Куртуа

Голкипер бельгийской сборной Тибо Куртуа, дал комментарий после поражения команде Франции в 1/2 финале Чемпионата мира (0:1).

«Расстроен, что мы уступили команде, которая играет в анти-футбол. Их нападающие играли в 30-ти метрах от ворот. Я никогда такого не видел. Игра была ужасной. Они действовали очень низко, при этом достаточно хорошо. Обидно, что они забили после углового. Считаю, что мы проиграли команде, которая не лучше нас. Соперник только оборонялся. Лучше бы мы уступили Бразилии, чем с командой, которая показывает такой футбол», - сказал Куртуа.