Янг: У сборной Англии отличные шансы победить на ЧМ
Крайний полузащитник английской сборной Эшли Янг дал комментарий по поводу грядущего матча 1/2 финала Чемпионата мира против команды Хорватии.
«У нас отличный настрой. Наш соперник сыграл две игры по 120 минут, поэтому мы имеем определенное преимущество, однако в любом случае будет тяжело.
Хорватия – достаточно сильная команда. Одним из лучших футболистов этой сборной Лука Модрич. Тем не менее подготовка к игре идет в том же режиме, при этом мы уверены в себе и чувствуем, что обладаем отличными шансами на победу на Мундиале.
О победе на Чемпионате мира я мечтал с раннего детства. Теперь мы близки к тому, чтобы дойти до конца. Выход в полуфинал – невероятно», - рассказывает 33-летний полузащитник.
Напомним, поединок Хорватия – Англия состоится в Москве 11 июля.
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