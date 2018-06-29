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21:00  cleag Франция - Бельгия
Среда 11 июля

21:00  cleag Хорватия – Англия
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Янг: У сборной Англии отличные шансы победить на ЧМ

Дата публикации: Вчера, 21:18 | Категория: Новости футбола

Эшли ЯнгЭшли Янг

Крайний полузащитник английской сборной Эшли Янг дал комментарий по поводу грядущего матча 1/2 финала Чемпионата мира против команды Хорватии.

                «У нас отличный настрой. Наш соперник сыграл две игры по 120 минут, поэтому мы имеем определенное преимущество, однако в любом случае будет тяжело.

                Хорватия – достаточно сильная команда. Одним из лучших футболистов этой сборной Лука Модрич. Тем не менее подготовка к игре идет в том же режиме, при этом мы уверены в себе и чувствуем, что обладаем отличными шансами на победу на Мундиале.

                О победе на Чемпионате мира я мечтал с раннего детства. Теперь мы близки к тому, чтобы дойти до конца. Выход в полуфинал – невероятно», - рассказывает 33-летний полузащитник.

                Напомним, поединок Хорватия – Англия состоится в Москве 11 июля.

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