Янг: У сборной Англии отличные шансы победить на ЧМ

Эшли Янг

Крайний полузащитник английской сборной Эшли Янг дал комментарий по поводу грядущего матча 1/2 финала Чемпионата мира против команды Хорватии.

«У нас отличный настрой. Наш соперник сыграл две игры по 120 минут, поэтому мы имеем определенное преимущество, однако в любом случае будет тяжело.

Хорватия – достаточно сильная команда. Одним из лучших футболистов этой сборной Лука Модрич. Тем не менее подготовка к игре идет в том же режиме, при этом мы уверены в себе и чувствуем, что обладаем отличными шансами на победу на Мундиале.

О победе на Чемпионате мира я мечтал с раннего детства. Теперь мы близки к тому, чтобы дойти до конца. Выход в полуфинал – невероятно», - рассказывает 33-летний полузащитник.

Напомним, поединок Хорватия – Англия состоится в Москве 11 июля.