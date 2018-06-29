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Буффон: Хочу доказать, что я отличный голкипер

Дата публикации: Вчера, 21:15 | Категория: Новости футбола

Джанлуиджи БуффонДжанлуиджи Буффон

Новоиспеченный страж ворот «Пари Сен-Жермен», легендарный Джанлуиджи Буффон поделился эмоциями после первой тренировки.

                «Решил перейти в «ПСЖ», так как чувствую, что еще на что-то способен. Намерен доказать то, что я отличный голкипер и сделаю это. До минувшего года я играл в национальной команде Италии и продемонстрировал то, что еще могу конкурировать. Намерен выступать до того времени, пока чувствую себя хорошо. Как только станет иначе – уйду.

                Люблю преодолевать трудности. Первая тренировка в новом клубе оказалась не из легких, так как одноклубники говорят на другом языке, однако это не повод грустить», - сказал Буффон.

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