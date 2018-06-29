Луис Энрике – главный тренер сборной Испании
Дата публикации: Вчера, 21:12 | Категория: Новости футбола
Экс-тренер «Барселоны» Луис Энрике возглавил испанскую национальную команду. Об этом сообщает Королевская испанская футбольная федерация.
По данным испанских изданий, 48-летний специалист оформил трудовое соглашение сроком на 2 года.
Напомним, перед стартом Мундиаля, Хулен Лопетеги был уволен с поста главного тренера испанской команды после назначения в «Реал» Мадрид. На Чемпионате мира командой руководил Фернандо Йерро.
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