Луис Энрике – главный тренер сборной Испании

Луис Энрике

Экс-тренер «Барселоны» Луис Энрике возглавил испанскую национальную команду. Об этом сообщает Королевская испанская футбольная федерация.

По данным испанских изданий, 48-летний специалист оформил трудовое соглашение сроком на 2 года.

Напомним, перед стартом Мундиаля, Хулен Лопетеги был уволен с поста главного тренера испанской команды после назначения в «Реал» Мадрид. На Чемпионате мира командой руководил Фернандо Йерро.