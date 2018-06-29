Футбольный союз Хорватии извинился за поведение Виды и Вукоевича

Домагой Вида и Огнен Вукоевич

На официальном сайте хорватского футбольного союза было опубликовано заявление относительно ситуации с защитником национальной команды Домагоем Видой и его экс-партнером по «Динамо» Киев – Огненом Вукоевичем. Напомним, они записали провокационное видео после победы над российской сборной в матче 1/4 финала Мундиаля

«Футбольный союз Хорватии приносит извинения российскому обществу в связи с тем, что произошло. Кроме того, извиняются Домагой Вида и Огнен Вукоевич. Однако, футболисты не вкладывали в свои слова политический подтекст. Снятое видео оказалось двусмысленным, что вызвало ряд дискуссий», - говорится в сообщении.

При этом, хорватский союз футбола исключил члена команды Огнена Вукоевича из состава делегации национальной команды.

Напомним, что после четвертьфинальной игры Россия – Хорватия (2:2, 3:4 – по пенальти) Вида и Вукоевич записали видео, в котором из уст первого прозвучал лозунг «Слава Украине!». ФИФА отреагировала на данный эпизод, за что защитник хорватской сборной получил официальное предупреждение.