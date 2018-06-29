Футбольный союз Хорватии извинился за поведение Виды и Вукоевича
На официальном сайте хорватского футбольного союза было опубликовано заявление относительно ситуации с защитником национальной команды Домагоем Видой и его экс-партнером по «Динамо» Киев – Огненом Вукоевичем. Напомним, они записали провокационное видео после победы над российской сборной в матче 1/4 финала Мундиаля
«Футбольный союз Хорватии приносит извинения российскому обществу в связи с тем, что произошло. Кроме того, извиняются Домагой Вида и Огнен Вукоевич. Однако, футболисты не вкладывали в свои слова политический подтекст. Снятое видео оказалось двусмысленным, что вызвало ряд дискуссий», - говорится в сообщении.
При этом, хорватский союз футбола исключил члена команды Огнена Вукоевича из состава делегации национальной команды.
Напомним, что после четвертьфинальной игры Россия – Хорватия (2:2, 3:4 – по пенальти) Вида и Вукоевич записали видео, в котором из уст первого прозвучал лозунг «Слава Украине!». ФИФА отреагировала на данный эпизод, за что защитник хорватской сборной получил официальное предупреждение.
Похожие новости:
По всей видимости, перспектива продолжения выступлений в составе «Динамо» (Киев) для хорватского оборонительного игрока Д. Виды не...
К. Кураньи, который некогда защищал цвета «Динамо» (Москва), решил завязать с футболом. «Время моего ухода пришло. Мне уже 35,...
Оборонительный футболист «Динамо» (Киев) хорват Д. Вида сумел заинтересовать скаутскую службу «Наполи» (Италия). ...
Бек хорватской национальной команды Пиварич, представляющий «Динамо З», подтвердил факт переговоров с «Рубином» по поводу его...
29-летний хорватский полузащитник киевского «Динамо» Огнен Вукоевич в своем интервью о том, как ему покорилась отметка в 200 матчей в...