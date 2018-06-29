Роналдо: От сборной Бразилии ждут намного большего
Дата публикации: Вчера, 21:08 | Категория: Новости футбола
Именитый экс-форвард национальной команды Бразилии Роналдо подвел итоги выступления «Пентакампеонов» на Мундиале в России.
«Надеюсь, что главный тренер команды Тите останется на своем посту. Для Бразилии это очень важно со всех точек зрения. Считаю, что Тите должен оставаться у руля команды. Он отличный человек и работает феноменально.
На домашнем Чемпионате мира мы вылетели в 1/2 финала, а теперь на стадии 1/4. Но нам не стыдно в отличии от того вылета. Однако мы всегда ждем от сборной намного большего. Теперь необходимо заниматься строительством новой национальной команды, так как результаты крайне плохие, несмотря на хорошую игру», - заявил Роналдо.
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