Роналдо: От сборной Бразилии ждут намного большего

Роналдо

Именитый экс-форвард национальной команды Бразилии Роналдо подвел итоги выступления «Пентакампеонов» на Мундиале в России.

«Надеюсь, что главный тренер команды Тите останется на своем посту. Для Бразилии это очень важно со всех точек зрения. Считаю, что Тите должен оставаться у руля команды. Он отличный человек и работает феноменально.

На домашнем Чемпионате мира мы вылетели в 1/2 финала, а теперь на стадии 1/4. Но нам не стыдно в отличии от того вылета. Однако мы всегда ждем от сборной намного большего. Теперь необходимо заниматься строительством новой национальной команды, так как результаты крайне плохие, несмотря на хорошую игру», - заявил Роналдо.