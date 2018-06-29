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Олич: Хорватия показала всем красивый футбол

Дата публикации: Вчера, 21:05 | Категория: Новости футбола

Ивица ОличИвица Олич

Ассистент главного наставника хорватской национальной команды Ивица Олич и многолетний лидер атак сборной в прошлом поделился эмоциями после прохода в стадию 1/2 финала Мундиаля.

                «Перед матчем с Россией я был уверен в том, что у нашей команды будут шансы. Мы имели множество моментов, нам удалось сравнять счет, потом вырваться вперед, однако потом мы пропустили еще один мяч.

                Мы имеем опытную команду, игроки которой выступают в топ-клубах и способны реализовать голевой момент в ответственный момент. Жалко, что мы встретились с Россией именно на этой стадии, хотел бы этого поединка в финале, так как люблю эту страну. Но в этот раз удача была на нашей стороне. Сборная показала всем красивый футбол.

                Удивило то, что при счете 2:1 российская команда боролась до последнего и стремилась забить. Поздравляю Россию с тем, что им удалось организовать проведение Чемпионата мира на высоком уровне. Желаю им удачи и говорю «браво!»», - сказал Олич.

                Добавим, что теперь команде Хорватии предстоит сыграть с Англией. Игра пройдет 11 июля в Москве.

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