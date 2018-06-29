Сатгейт: Тренировать сборную Англии – гордость

Гарет Саутгейт

Главный наставник национальной команды Англии Гарет Саутгейт уверен в своих подопечных, которые вышли в стадию 1/2 финала Чемпионата мира.

«Являться тренером английской сборной – гордость, а быть третьим в истории, который вывел ее в полуфинальную стадию Мундиаля – привилегия для меня и настоящее счастье. Я неоднократно разговаривал с футболистами перед поединком со Швецией. Никто из них даже не думал о том, что может поехать домой. Мы намеревались остаться в России еще на неделю, что и сделали. Команда все так же демонстрирует прогресс и выкладывается на 200%. Работая мы сможем добиться определенного успеха», - сказал Саутгейт.

Отметим, что сборная Англия прошла в полуфинал Мундиаля впервые за 28 лет.