Сатгейт: Тренировать сборную Англии – гордость
Дата публикации: Вчера, 20:59 | Категория: Новости футбола
Главный наставник национальной команды Англии Гарет Саутгейт уверен в своих подопечных, которые вышли в стадию 1/2 финала Чемпионата мира.
«Являться тренером английской сборной – гордость, а быть третьим в истории, который вывел ее в полуфинальную стадию Мундиаля – привилегия для меня и настоящее счастье. Я неоднократно разговаривал с футболистами перед поединком со Швецией. Никто из них даже не думал о том, что может поехать домой. Мы намеревались остаться в России еще на неделю, что и сделали. Команда все так же демонстрирует прогресс и выкладывается на 200%. Работая мы сможем добиться определенного успеха», - сказал Саутгейт.
Отметим, что сборная Англия прошла в полуфинал Мундиаля впервые за 28 лет.
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