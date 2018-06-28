  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Суббота 07 июля

17:00  cleag Швеция - Англия 21:00  cleag Россия - Хорватия
Свернуть список трансляций

Черчесов: Не нужно впадать в эйфорию

Дата публикации: Сегодня, 23:02 | Категория: Новости футбола

Станислав ЧерчесовСтанислав Черчесов

Главный наставник российской сборной Станислав Черчесов поделился о подготовительном процессе своих подопечных к матчу с командой Хорватии.
                «Прошлый матч мы играли с Испанией, а сейчас нам противостоит Хорватия. Эта команда совсем иная. При этом, уровень команд одинаков, но их игра выстроена разным образом. Поэтому следует учесть ряд нюансов.
                В игре против испанской команды произошла приятная история, но определенные вещи нужно забыть, так как теперь мы в стадии 1/4 финала Мундиаля. Не нужно впадать в эйфорию, так как турнир продолжается – идет игра на вылет. Поэтому необходимо иметь должный настрой», - сказал Черчесов.

Нравится
Похожие новости:
  • Черчесов: Мы не зря работали над собой
    Черчесов: Мы не зря работали над собой
    Станислав Черчесов Главный наставник российской сборной Станислав Черчесов прокоментировал итоги встречи в рамках 1/8 финала Чемпионата мира против...
  • Черчесов: Так матчи начинать нельзя
    Черчесов: Так матчи начинать нельзя
    Станислав Черчесов Главный наставник российской сборной Станислав Черчесов прокомментировал итог матча заключительного тура группового раунда...
  • Черчесов: Мы показали, что сборная хочет быть достойной хозяйкой на ЧМ
    Черчесов: Мы показали, что сборная хочет быть достойной хозяйкой на ЧМ
    Станислав Черчесов Главный наставник национальной команды России Станислав Черчесов прокомментировал итог матча-открытия Чемпионата мира против...
  • Станислав Черчесов официально возглавил сборную России по футболу
    Станислав Черчесов официально возглавил сборную России по футболу
    На официальной веб-странице российской сборной в Twitter’е появилась информация о новоназначенном тренере – им стал С. Черчесов. ...
  • Казаков: Черчесов может стать первопроходцем
    Казаков: Черчесов может стать первопроходцем
    Илья Казаков, ранее работавший в качестве пресс-атташе российской сборной, дал комментарий касательно того, что Станислав Черчесов вывел...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Обращение к пользователям
    Авторизация close