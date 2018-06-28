Черчесов: Не нужно впадать в эйфорию
Дата публикации: Сегодня, 23:02 | Категория: Новости футбола
Главный наставник российской сборной Станислав Черчесов поделился о подготовительном процессе своих подопечных к матчу с командой Хорватии.
«Прошлый матч мы играли с Испанией, а сейчас нам противостоит Хорватия. Эта команда совсем иная. При этом, уровень команд одинаков, но их игра выстроена разным образом. Поэтому следует учесть ряд нюансов.
В игре против испанской команды произошла приятная история, но определенные вещи нужно забыть, так как теперь мы в стадии 1/4 финала Мундиаля. Не нужно впадать в эйфорию, так как турнир продолжается – идет игра на вылет. Поэтому необходимо иметь должный настрой», - сказал Черчесов.
Похожие новости:
Черчесов: Мы не зря работали над собой
Станислав Черчесов Главный наставник российской сборной Станислав Черчесов прокоментировал итоги встречи в рамках 1/8 финала Чемпионата мира против...
Станислав Черчесов Главный наставник российской сборной Станислав Черчесов прокоментировал итоги встречи в рамках 1/8 финала Чемпионата мира против...
Черчесов: Так матчи начинать нельзя
Станислав Черчесов Главный наставник российской сборной Станислав Черчесов прокомментировал итог матча заключительного тура группового раунда...
Станислав Черчесов Главный наставник российской сборной Станислав Черчесов прокомментировал итог матча заключительного тура группового раунда...
Черчесов: Мы показали, что сборная хочет быть достойной хозяйкой на ЧМ
Станислав Черчесов Главный наставник национальной команды России Станислав Черчесов прокомментировал итог матча-открытия Чемпионата мира против...
Станислав Черчесов Главный наставник национальной команды России Станислав Черчесов прокомментировал итог матча-открытия Чемпионата мира против...
Станислав Черчесов официально возглавил сборную России по футболу
На официальной веб-странице российской сборной в Twitter’е появилась информация о новоназначенном тренере – им стал С. Черчесов. ...
На официальной веб-странице российской сборной в Twitter’е появилась информация о новоназначенном тренере – им стал С. Черчесов. ...
Казаков: Черчесов может стать первопроходцем
Илья Казаков, ранее работавший в качестве пресс-атташе российской сборной, дал комментарий касательно того, что Станислав Черчесов вывел...
Илья Казаков, ранее работавший в качестве пресс-атташе российской сборной, дал комментарий касательно того, что Станислав Черчесов вывел...