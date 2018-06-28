Черчесов: Не нужно впадать в эйфорию

Станислав Черчесов

Главный наставник российской сборной Станислав Черчесов поделился о подготовительном процессе своих подопечных к матчу с командой Хорватии.

«Прошлый матч мы играли с Испанией, а сейчас нам противостоит Хорватия. Эта команда совсем иная. При этом, уровень команд одинаков, но их игра выстроена разным образом. Поэтому следует учесть ряд нюансов.

В игре против испанской команды произошла приятная история, но определенные вещи нужно забыть, так как теперь мы в стадии 1/4 финала Мундиаля. Не нужно впадать в эйфорию, так как турнир продолжается – идет игра на вылет. Поэтому необходимо иметь должный настрой», - сказал Черчесов.