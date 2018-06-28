Агент Головина: Переговоры ведутся

Александр Головин

Агент хавбека ЦСКА и российской сборной Александра Головина – Олег Артемов дал комментарий по поводу имеющихся слухов вокруг его клиента, в частности информации о переходе полузащитника в состав лондонского «Челси».

«В данный момент Головин является игроком ЦСКА. Ни с одним из клубов он не оформлял контрактов. В настоящее время ведутся переговоры. С игроком я даже не общался, так как он сейчас в расположении национальной команды и сконцентрирован на играх Чемпионата мира», - сообщил Олег Артемов.

По данным ряда футбольных изданий, на 22-летнего российского полузащитника претендует ряд европейских топ-клубов. Сообщается, что один из них намерен выложить за него порядка 40 000 000 евро.