Агент Головина: Переговоры ведутся
Дата публикации: Сегодня, 23:01 | Категория: Новости футбола
Агент хавбека ЦСКА и российской сборной Александра Головина – Олег Артемов дал комментарий по поводу имеющихся слухов вокруг его клиента, в частности информации о переходе полузащитника в состав лондонского «Челси».
«В данный момент Головин является игроком ЦСКА. Ни с одним из клубов он не оформлял контрактов. В настоящее время ведутся переговоры. С игроком я даже не общался, так как он сейчас в расположении национальной команды и сконцентрирован на играх Чемпионата мира», - сообщил Олег Артемов.
По данным ряда футбольных изданий, на 22-летнего российского полузащитника претендует ряд европейских топ-клубов. Сообщается, что один из них намерен выложить за него порядка 40 000 000 евро.
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