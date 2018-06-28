Далич: Россия отличная команда

Златко Далич

Главный коуч команды Хорватии Златко Далич дал комментарий о предстоящем поединке четвертьфинала Мундиаля против сборной России.

«На карту в это игре будет поставлено очень многое. На этом турнире мы приняли участие в четырех матчах. Все наши соперники играли в свой футбол. Россия не является исключением. Если команда проходит в стадию 1/4 финала, то значит вы имеете отличный коллектив. Сборная России обладает качественными чертами, в частности длинные пасы и быстрые контратаки. Но нам нужно играть в свою игру и не обращать внимание на кого-либо.

Я не могу говорить о тактике соперника. Я знаю лишь нашу. Мы собираемся плотно играть в обороне и достаточно организованно, чтобы пройти дальше. Чемпионат мира – особый турнир, в котором мы собираемся продемонстрировать наши сильные стороны», - говорит наставник хорватской сборной.