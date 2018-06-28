  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Суббота 07 июля

17:00  cleag Швеция - Англия 21:00  cleag Россия - Хорватия
Свернуть список трансляций

Далич: Россия отличная команда

Дата публикации: Сегодня, 22:59 | Категория: Новости футбола

Златко ДаличЗлатко Далич

Главный коуч команды Хорватии Златко Далич дал комментарий о предстоящем поединке четвертьфинала Мундиаля против сборной России.
                «На карту в это игре будет поставлено очень многое. На этом турнире мы приняли участие в четырех матчах. Все наши соперники играли в свой футбол. Россия не является исключением. Если команда проходит в стадию 1/4 финала, то значит вы имеете отличный коллектив. Сборная России обладает качественными чертами, в частности длинные пасы и быстрые контратаки. Но нам нужно играть в свою игру и не обращать внимание на кого-либо.

                Я не могу говорить о тактике соперника. Я знаю лишь нашу. Мы собираемся плотно играть в обороне и достаточно организованно, чтобы пройти дальше. Чемпионат мира – особый турнир, в котором мы собираемся продемонстрировать наши сильные стороны», - говорит наставник хорватской сборной.

Нравится
Похожие новости:
  • Ракитич: Мы хорошо знаем каждого игрока сборной России
    Ракитич: Мы хорошо знаем каждого игрока сборной России
    Иван Ракитич Хавбек национальной команды Хорватии Иван Ракитич поделился, чего он ждет от поединка 1/4 финала Мундиаля против российской сборной....
  • Кейн: Швеция – сильная команда без звезд
    Кейн: Швеция – сильная команда без звезд
    Гарри Кейн Лидер атак и капитан английской сборной Гарри Кейн отметил игровые качества соперника за выход в 1/2 финала Мундиаля, а именно команду...
  • Павон: Аргентина провалила старт ЧМ
    Павон: Аргентина провалила старт ЧМ
    Кристиан Павон Нападающий национальной команды Аргентины Кристиан Павон дал комментарий относительно старта сборной на Чемпионате мира – ничьи...
  • Сборная Хорватии исключила Николу Калинича из заявки
    Сборная Хорватии исключила Николу Калинича из заявки
    Никола Калинич Нападающий национальной команды Хорватии Никола Калинич так и не примет участие в играх Чемпионата мира. В связи с тем, что он...
  • Нико Ковач:
    Нико Ковач: "Путевку на ЧМ сборной Хорватии еще никто не гарантировал"
    По словам главного тренера сборной Хорватии Нико Ковача, он полностью удовлетворен жребием раунда плей-офф отборочного цикла к Чемпионату Мира 2014. ...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Обращение к пользователям
    Авторизация close