Табарес: В любом случае – Уругвай одна из самых сильных команд мира

Оскар Табарес

Главный коуч уругвайской национальной команды Оскар Табарес дал комментарий относительно проигрыша своих подопечных в поединке 1/4 финала Чемпионата мира (0:2) сборной Франции.

«Соперник банально оказался лучше нас. Нам не удалось воспользоваться его слабыми сторонами. За это поражение все несут ответственность.

Во второй половине игры нам не удалось сделать то, о чем договорились в раздевалке. Поэтому решил делать определенные замены. Соперник хорошо контролировал игру.

Уругвай в любом случае остается в числе сильнейших команд мира. Чемпионат мира для нас завершен, но мы намерены осуществлять к ним качественную подготовку и стараться в них завоевать победу. Не нужно делать драму, несмотря на боль. Просто следует преодолеть эти трудности. После игры я сказал своим футболистам, что они должны гордиться собой», - заявил Табарес.