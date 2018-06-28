Табарес: В любом случае – Уругвай одна из самых сильных команд мира
Главный коуч уругвайской национальной команды Оскар Табарес дал комментарий относительно проигрыша своих подопечных в поединке 1/4 финала Чемпионата мира (0:2) сборной Франции.
«Соперник банально оказался лучше нас. Нам не удалось воспользоваться его слабыми сторонами. За это поражение все несут ответственность.
Во второй половине игры нам не удалось сделать то, о чем договорились в раздевалке. Поэтому решил делать определенные замены. Соперник хорошо контролировал игру.
Уругвай в любом случае остается в числе сильнейших команд мира. Чемпионат мира для нас завершен, но мы намерены осуществлять к ним качественную подготовку и стараться в них завоевать победу. Не нужно делать драму, несмотря на боль. Просто следует преодолеть эти трудности. После игры я сказал своим футболистам, что они должны гордиться собой», - заявил Табарес.
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