Ривалдо: Неймар никогда не получит ЗМ в ПСЖ

Неймар

Именитый бразильский нападающий Ривалдо дал комментарий по поводу будущего соотечественника - Неймара.

«Если Неймар мечтает о «Золотом мяче», то ему стоит перейти в один из крупнейших футбольных клубов мира. Он никогда не получит эту награду в составе «Пари Сен-Жермен», особенно под руководством нового коуча Томаса Тухеля. Ему больше подходит стиль игры испанского чемпионата. Именно поэтому, я считаю, он должен пополнить мадридский «Реал».

«ПСЖ» не имеет такой традиции и богатой истории, как у «Реала», «Барселоны», «Баварии» и «МЮ»», - считает Ривалдо.