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Ривалдо: Неймар никогда не получит ЗМ в ПСЖ

Дата публикации: Сегодня, 22:50 | Категория: Новости футбола

НеймарНеймар

Именитый бразильский нападающий Ривалдо дал комментарий по поводу будущего соотечественника - Неймара.

                «Если Неймар мечтает о «Золотом мяче», то ему стоит перейти в один из крупнейших футбольных клубов мира. Он никогда не получит эту награду в составе «Пари Сен-Жермен», особенно под руководством нового коуча Томаса Тухеля. Ему больше подходит стиль игры испанского чемпионата. Именно поэтому, я считаю, он должен пополнить мадридский «Реал».

                «ПСЖ» не имеет такой традиции и богатой истории, как у «Реала», «Барселоны», «Баварии» и «МЮ»», - считает Ривалдо.

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