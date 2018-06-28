Головин: Выиграет тот, кто проявит характер и неуступчивость
Хавбек российской сборной Александр Головин поделился ожиданиями от поединка 1/4 финала Чемпионата мира против Хорватии.
«До начала Мундиаля мы понимали, что способны дойти до финала и всерьез задумывались об этом. Хорошо знали своего последнего соперника Испанию, собирающуюся контролировать мяч. Мы качественно подготовились к этому. В игре с хорватской сборной необходимо навязать свою игру.
Если Хорватия значительно меньше контролирует мяч, то это не говорит, что она слабее Испании. У этой команды иной стиль. Она не ставит перед собой цели весь поединок владеть мячом, а стремится добиться необходимого для победы счета. В игре против сборной Хорватии победит та команда, которая проявит характер и неуступчивость», - сказал российский полузащитник.
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