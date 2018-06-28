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Моуринью отметил частоту симуляций игроков на ЧМ

Дата публикации: Сегодня, 06:01 | Категория: Новости футбола

Жозе МоуриньюЖозе Моуринью

Главный наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал комментарий относительно симуляций среди футболистов на текущем Чемпионате мира.

                «Театр в исполнении футболистов – негативная сторона поединков Мундиаля. При этом, много внимания обращается на Неймара и его поведению. Можно было бы не касаться этой темы при единичных случаях, однако в каждой национальной команде имеется по симулянту, которые оказывают давление на арбитров. Все просят штрафные удары, пенальти, карточки. Это снижает качество футбола. Почти в каждом матче мы видим подобное и это видят миллионы болельщиков», - отмечает португальский специалист.

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