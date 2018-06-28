Челси отказался от продажи Виллиана Барселоне за 50 млн
Дата публикации: Сегодня, 05:59 | Категория: Новости футбола
Боссы лондонского «Челси» ответили отказом на предложение «Барселоны» в приобретении атакующего вингера команды Виллиана за 50 000 000 фунтов стерлингов. Об этом пишет британская пресса. При этом сообщается, что переговоры между топ-клубами Европы продолжаются.
По имеющимся данным, «сине-гранатовые» ведут работу над этим переходом на протяжении 3 последних месяцев. Отмечается, что на бразильского полузащитника также претендует «Манчестер Юнайтед».
Добавим, что в прошедшем сезоне Виллиан принял участие в 55 матчах за «Челси» в рамках всех турниров, отметившись в них 13 забитыми голами.
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