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Челси отказался от продажи Виллиана Барселоне за 50 млн

Дата публикации: Сегодня, 05:59 | Категория: Новости футбола

ВиллианВиллиан

Боссы лондонского «Челси» ответили отказом на предложение «Барселоны» в приобретении атакующего вингера команды Виллиана за 50 000 000 фунтов стерлингов. Об этом пишет британская пресса. При этом сообщается, что переговоры между топ-клубами Европы продолжаются.

                По имеющимся данным, «сине-гранатовые» ведут работу над этим переходом на протяжении 3 последних месяцев. Отмечается, что на бразильского полузащитника также претендует «Манчестер Юнайтед».

                Добавим, что в прошедшем сезоне Виллиан принял участие в 55 матчах за «Челси» в рамках всех турниров, отметившись в них 13 забитыми голами.

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