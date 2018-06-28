Рафаэль Маркес завершил карьеру

Рафаэль Маркес

Капитан мексиканской сборной, опытнейший защитник Рафаэль Маркес объявил о том, что завершает карьеру футболиста. Таким образом, поединок в рамках 1/8 финала на Чемпионате мира в России против бразильской команды стал последним для 39-летнего Маркеса.

«Теперь буду наслаждаться свободным временем. Завершились непрерывные 22 года карьеры. Однако, мое будущее будет связано с футболом», - заявил мексиканец.

Отметим, что Рафаэль Маркес 17 раз выводил свою национальную команду на Мундиалях в качестве капитана и побил рекорд именитого нападающего минувших лет Диего Марадоны. Мексиканский защитник на протяжении карьеры успел выступить за такие клубы известные клубы, как «Монако», «Барселона» и «Нью-Йорк Ред Буллз».