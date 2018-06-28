Марадона: Арбитр украл победу у Колумбии
Легендарный экс-форвард аргентинской сборной Диего Марадона прокомментировал судейство в поединке 1/8 финала Мундиаля между сборными Колумбии и Англии (в основное время – 1:1, по пенальти 3:4).
«Я увидел большой грабеж. Очень жалко колумбийскую команду и жителей этой страны. Но они должны знать то, что футболисты не виноваты в произошедшем. Виноват тот, кто определил судью на этот поединок – Пьерлуиджи Коллина. Ему следует принести извинения колумбийцам. Он больше не должен принимать решения относительно назначения судейских бригад на такие важные матчи.
Арбитр игры вовсе не разбирается в футболе. Игроки сборной Колумбии не раз просили его посмотреть повтор эпизода, но он отвечал отказом. Кроме того, два раза англичане падали на газон, а судья не наказывал их. 11-метровый удар назначен не по делу. Кейн сам упал в штрафной площадке соперника», - выразил мнение Диего Марадона.
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