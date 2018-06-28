Лев: Сборную Германии ждет перестройка
Главный коуч немецкой национальной команды Йоахим Лев поделился о планах на будущее, в частности перестройке сборной после вылета с Чемпионата мира. Добавим, что Немецкий футбольный союз сообщил, что Лев продолжит работать с Бундестим до 2022 года.
«Я благодарю Немецкий футбольный союз за оказанное мне доверие, несмотря на ту критику в мой адрес после вылета с Мундиаля. Для меня важно знать то, что на меня рассчитывают и поддерживают.
При этом, я все еще разочарован выступлением на Чемпионате мира, но теперь собираюсь перестроить команду, вернув ей прежнюю мотивацию. Мы намерены проанализировать то, что произошло вместе с футболистами. Это потребует определенное время, но мы успеем сделать это до старта нового международного сезона осенью», - говорит Лев.
Напомним, что Бундестим по итогам группового раунда Кубка мира неожиданно заняла 4-е место в группе с командами Швеции, Мексики и Южной Кореи.
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